POL-PDMT: Nachtragsmeldung - schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Selters (ots)

Bezugnehmend auf die Erstmeldung von 14:13 Uhr werden nachfolgende Ergänzungen zum Unfallhergang veröffentlicht: Der 29-jährige Fahrer aus Hessen befuhr die L304 aus Selters kommend in Richtung Ellenhausen. Aufgrund bereits auf der Fahrbahn befindlicher ausgelaufener Betriebsstoffe kam das Krad in Höhe der Kohlenmühle ins Rutschen und verunfallte. Hierbei erlitt der Fahrer schwerste Verletzungen. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team des Polizeipräsidiums Koblenz. Die Fahrbahn war für ca. 4 Stunden voll gesperrt. Aufgrund der ausgelaufenen Betriebsmittel besteht der Anfangsverdacht eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Polizei bittet daher Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zum Verlust der Betriebsmittel an dieser Örtlichkeit machen können, sich mit der Polizeidienststelle in Montabaur in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Montabaur
M. Brandscheidt, PHK'in

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

