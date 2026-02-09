Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) - Die 5. Jahreszeit steht vor der Tür - Bunt, laut, fröhlich, närrisch - UND sicher! (09.02.2026)

Polizeipräsidium Konstanz (ots)

In wenigen Tragen ist es wieder soweit - am Mittwoch beginnt die Hochphase der Fasnet, auch in den Landkreisen des Polizeipräsidiums Konstanz. Eine Woche lang wird es in vielen großen und kleinen Gemeinden und Städten zahlreiche Umzüge und Veranstaltungen geben, an denen in den verschiedensten Kostümen ausgelassen gefeiert und die närrische Zeit genossen und gelebt wird.

Für eine möglichst sichere Fasnet, werden die Beamtinnen und Beamten des PP Konstanz über die "verrückten" Tage vermehrt für Sie im Einsatz sein. Dabei werden die Kolleginnen und Kollegen auch wieder verstärkte Kontrollen im öffentlichen Personen- und Nahverkehr durchführen. Ein wichtiger Aspekt unserer Sicherheitsbemühungen ist dabei die Kontrolle des Messertrageverbots.

Um die Einhaltung der Regelungen sicherzustellen, wurden die Kontrollbefugnisse der Polizei mit der Änderung des Waffengesetzes im Jahr 2025 erweitert. Die Beamtinnen und Beamten sind damit befugt, verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen, bei denen sie Personen kurzzeitig anhalten, befragen, mitgeführte Sachen in Augenschein sowie die betreffende Person durchsuchen dürfen.

Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher öffentlicher Veranstaltungen und Nutzer des ÖPNV, sich an die geltenden Regeln zu halten und das Tragen von Messern - auch Taschenmessern - und anderen gefährlichen Gegenständen zu unterlassen.

Ihre Mithilfe ist entscheidend, dass wir alle die 5. Jahreszeit sicher und mit einem guten Gefühl genießen können.

Für Hinweise steht unsere Polizei rund um die Uhr zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, sich an unsere Beamten zu wenden, wenn Sie Bedenken oder etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Wir möchten in diesem Zusammenhang noch auf unser Video unter dem Motto "Dein Stopp zählt - Fasnacht für Alle" hinweisen, welches auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Konstanz veröffentlicht wurde. In diesem Video geben wir Hinweise und Präventionstipps für ein sicheres und respektvolles Feiern während der Fasnet. Dank der Unterstützung regionaler Narrenzünfte, die das Video auf ihren Kanälen teilten, erreichten wir bereits viele Fasnetsbegeisterte in der Region.

Schauen Sie sich das Video an und seien Sie mit dabei, wenn es darum geht, die 5. Jahreszeit sicher und im Sinne der Solidarität zu erleben. Klicken Sie auf den Link, um die präventiven Tipps anzusehen und dafür zu sorgen, dass Fasnacht für alle ein unbeschwertes Fest bleibt: https://t1p.de/n754r

