Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fahrradfahrer

Westerburg (ots)

Westerburg. Am Dienstag, dem 10.03.2026, gegen 11:15 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße, an der Einmündung zur Goethestraße eine Verkehrsunfall. Ein 17jähriger Fahrradfahrer befuhr die abschüssige Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Ein aus der Goethestraße kommender PKW-Fahrer nahm dem von links kommenden Radfahrer die Vorfahrt. Dieser konnte dem PKW-Fahrer noch ausweichen, verlor hiernach aber die Kontrolle über das Fahrrad, kam nach rechts auf den Gehweg und dort zu Sturz. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, sowie der beteiligte PKW-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050 oder piwesterburg.wache@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

