PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Kupferkessel

Lochum (ots)

In der Nacht von Montag, den 09.03.2026 auf Dienstag, den 10.03.2026 wurden in Lochum in der Wiesenstraße und der Hauptstraße zwei auf den Grundstücken stehende Kupferkessel entwendet. Der Wert des Diebesgutes dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
PI Hachenburg
Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 03:23

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

    Nassau (ots) - Eine Verkehrsteilnehmerin meldete der Polizeiinspektion Bad Ems am 09.03.2026, gegen 21.30 Uhr, einen PKW mit Unfallschaden im Frontbereich auf der B 417, von Nassau in Fahrtrichtung Obernhof, der ihr mit rasanter Geschwindigkeit entgegenkam. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass dieser zuvor auf dem genannten Streckenverlauf in einer Linkskurve mehrere Verkehrsschilder touchierte und beschädigte. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dem ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 16:57

    POL-PDMT: Heiligenroth - Verkehrsunfall auf der B255 unter Beteiligung eines Streifenwagens

    56412 Heiligenroth (ots) - Am Dienstag, den 10.03.2026, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Montabaur unter Verwendung des blauen Blinklichts die B255 von Montabaur aus kommend in Fahrtrichtung Rennerod. Bei einem Wendemanöver des Streifenwagens stieß ein nachfolgender PKW mit diesem zusammen. Die Fahrzeugführerin des Polizeifahrzeuges ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 14:03

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

    Wallmerod (ots) - Wallmerod. Am Dienstag, dem 10.03.2026, gegen 06:05 Uhr, ereignete sich auf der B8, zwischen Wallmerod und Herschbach/Oberwesterwald ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 44jährige Fahrer eines PKW befuhr hinter einem LKW die B8 in Richtung Herschbach und setzte kurz vor einer Rechtskurve zum Überholen des LKW an. Während des Überholvorgangs kam ihm ein 59jähriger PKW-Fahrer entgegen, welcher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren