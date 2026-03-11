POL-PDMT: Diebstahl von Kupferkessel
Lochum (ots)
In der Nacht von Montag, den 09.03.2026 auf Dienstag, den 10.03.2026 wurden in Lochum in der Wiesenstraße und der Hauptstraße zwei auf den Grundstücken stehende Kupferkessel entwendet. Der Wert des Diebesgutes dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580.
