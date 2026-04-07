Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, A5 - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Renchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Autobahn zwischen Appenweier und Achern. Ein 32-jähriger VW-Fahrer befuhr den mittleren Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe, als er gegen 1 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf die rechte Fahrbahn geriet und dadurch mit dem Heck eines weiteren PKW kollidierte. Der VW kam im Anschluss unbeleuchtet quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der andere PKW wurde durch die Kollision nach rechts abgewiesen und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Kurze Zeit später fuhr ein LKW auf die Unfallstelle zu, musste nach rechts ausweichen und kollidierte daraufhin mit dem linken Heck des quer auf der Fahrbahn stehenden VW. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 40.000 Euro. Bei dem Unfall wurden insgesamt sieben Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren ebenfalls im Einsatz. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe war zwischen 1 und 3:30 Uhr voll gesperrt und die anschließende Sperrung des rechten Fahrstreifens konnte gegen 4 Uhr wieder aufgehoben werden.

/mk

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