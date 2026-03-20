Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Westerstede

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:50 Uhr in Westerstede auf der Wilhelm-Geiler-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein etwa 10-jähriges Mädchen war mit dem Fahrrad auf dem rechtsseitigen Radweg in stadteinwärtiger Richtung unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Kind ins Schlingern und stieß gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Dabei wurde das Fahrzeug an der hinteren Stoßstange beschädigt. Das Mädchen zog sich bei dem Sturz eine Verletzung an der Hand zu.

Ein Zeuge, der den Vorfall später auch meldete, leistete zunächst Hilfe und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes. Anschließend setzte das Mädchen, offenbar nur leicht verletzt, seinen Weg fort.

Auf Grund des mutmaßlichen Alters des Kindes dürfte eine vorwerfbare Verkehrsunfallflucht nicht vorliegen. Das Kind sowie die Erziehungsberechtigten werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede zu melden, um die Schadensregulierung zu unterstützen. (327901)

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