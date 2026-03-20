Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Oldenburg: Zahlreiche Mängel festgestellt - erhebliche Defekte an Bremsanlage eines Anhängers

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Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag führten Beamte der Polizei im Stadtgebiet von Oldenburg umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Die Maßnahmen richteten sich insbesondere auf die Überprüfung der Ladungssicherheit, die Einhaltung der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten sowie die Kontrolle der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer.

Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt zehn Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte bei acht Fahrzeugen Mängel fest. In mehreren Fällen handelte es sich um unzureichend gesicherte Ladung, in zwei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Darüber hinaus wurden Verstöße gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Ein Schwerpunkt der Kontrolle lag auf land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen und Gespannen. Hierbei fiel den Beamten ein Gespann auf, das von einem Traktor gezogen wurde und erhebliche Sicherheitsmängel aufwies. Der mitgeführte Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von ca. 5,5 Tonnen war mit Metallschrott beladen. Die Ladung war jedoch nicht ordnungsgemäß gesichert.

Noch gravierender stellte sich jedoch der Zustand der Bremsanlage des Anhängers dar. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass diese stark durch Korrosion beschädigt und vollständig ohne Funktion war. Zudem war die Bremskette gerissen. Eine ordnungsgemäße Bremswirkung war somit nicht mehr gegeben.

Aufgrund der festgestellten Mängel wurde die Weiterfahrt des Gespanns vor Ort umgehend untersagt. Gegen den Fahrzeugführer sowie den Halter wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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