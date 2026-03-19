Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall zwischen PKW-Anhänger-Gespann und schwerstverletztem Motorradfahrer ++

Oldenburg (ots)

Am 19.03.2026 gegen 18:00 Uhr kam es in Westerstede im Bereich Ringelmannsdamm / Westersteder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer mit einem SUV und Anhänger den Ringelmannsdamm in Fahrtrichtung Innenstadt und beabsichtigte, die vorfahrtsberechtigte Westersteder Straße zu überqueren, um in den gegenüberliegenden Schlossweg einzufahren.

Dabei übersah er einen 30-jährigen Motorradfahrer, der die Westersteder Straße aus Richtung Westerstede kommend in Fahrtrichtung Mansie befuhr.

Der Motorradfahrer kollidierte ungebremst mit dem Anhänger und wurde unter diesem eingeklemmt. Infolge des Zusammenstoßes geriet der Anhänger in Brand.

Durch das schnelle Eingreifen von Ersthelfern konnte der Anhänger abgekuppelt und angehoben werden, sodass der Motorradfahrer befreit werden konnte.

Der 30-Jährige erlitt schwerste Verletzungen, insbesondere Brandverletzungen, und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen in die Ammerland-Klinik verbracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Westersteder Straße bis etwa 20:00 Uhr voll gesperrt.

Im Einsatz waren neben der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Westerstede sowie der Rettungsdienst.

Die Polizei spricht den Ersthelfern ausdrücklich Dank für ihr schnelles und vorbildliches Handeln aus.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

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