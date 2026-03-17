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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raub in Oldenburg - Täter geben sich als Polizeibeamte aus

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es im Wulfswall zu einem Raub zum Nachteil eines Seniors. Zwei bislang unbekannte Täter gaben sich zuvor als Polizeibeamte aus, um sich Zutritt zu der Wohnung des Geschädigten zu verschaffen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge meldete sich gegen 14:00 Uhr telefonisch ein angeblicher Polizeibeamter bei dem Senior. Dieser gab an, dass eine Bande von Dieben unterwegs sei und Wertgegenstände gesichert werden müssten.

Unmittelbar nach Beginn des Telefonats klingelte ein junger Mann an der Tür des Seniors. Auch er gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, das Haus auf Einbruchsspuren überprüfen zu müssen. Gemeinsam wurden die einzelnen Räume untersucht.

Im Büro des Geschädigten entdeckte der Täter dann einen Tresor und veranlasste den Senior, diesen zu öffnen. Der Geschädigte zeigte daraufhin den Inhalt, bestehend aus einer mittleren Menge Bargeld sowie einer Goldkette. Der Täter entriss daraufhin die Wertgegenstände und flüchtete mit der Beute aus dem Haus.

Während der gesamten Tat musste der Senior telefonisch Kontakt zu dem angeblichen Polizeibeamten halten, der sich weiterhin am Telefon befand.

Der flüchtige Täter wird als etwa 22 Jahre alt, circa 175 cm groß, mit südeuropäischem Erscheinungsbild, lockigen, bis über die Stirn fallenden Haaren sowie bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, einem schwarzen Shirt, einer grauen, zerrissenen Jeans und weißen Turnschuhen beschrieben.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Raub eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 0441-7904115 zu melden.(311158)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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