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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ladendiebstahl in Edewecht - Tatverdächtige nach Flucht gestellt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Bahnhofstraße in Edewecht zu einem Ladendiebstahl, bei dem zwei Tatverdächtige zunächst flüchteten, später jedoch von der Polizei gestellt werden konnten.

Gegen 14:55 Uhr meldeten sich Mitarbeiter einer Drogerie und teilten mit, dass soeben zwei Männer mit einem vollen Einkaufswagen den Markt verlassen hätten. Dabei hatte die Warensicherung Alarm ausgelöst. Auf Ansprache durch das Personal ließen die beiden Männer den gefüllten Einkaufswagen zurück und flüchteten in einem silbernen VW.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte die beiden Männer noch im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten mutmaßlich weiteres Diebesgut in dem Auto fest und stellten dieses sicher.

Die beiden Tatverdächtigen, ein 19-Jähriger und ein 36-Jähriger, wurden für die weiteren Maßnahmen zur Polizeidienststelle gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der im Fahrzeug aufgefundenen Artikel, dauern derzeit an.

Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls eingeleitet.(310387)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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