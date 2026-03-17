Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Oldenburg (ots)

Gleich zwei Einbrüche haben am vergangenen Wochenende die Polizei beschäftigt. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht.

In Oldenburg kam es in der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Montagmorgen zu einem Einbruch in ein Geschäft für Elektronikwaren in der Donnerschweer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend durchsuchte er das Geschäft. Entwendet wurden mehrere Spielkonsolen sowie entsprechende Konsolenspiele. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.(308862)

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Westerstede in der Ernst-Barlach-Straße. Hier verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmittag gewaltsam Zugang zu einem Büro, indem sie ein Fenster aufhebelten. Auch in diesem Fall wurden die Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.(309185)

Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

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