PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Oldenburg (ots)

Gleich zwei Einbrüche haben am vergangenen Wochenende die Polizei beschäftigt. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht.

In Oldenburg kam es in der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Montagmorgen zu einem Einbruch in ein Geschäft für Elektronikwaren in der Donnerschweer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Anschließend durchsuchte er das Geschäft. Entwendet wurden mehrere Spielkonsolen sowie entsprechende Konsolenspiele. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.(308862)

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in Westerstede in der Ernst-Barlach-Straße. Hier verschafften sich Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmittag gewaltsam Zugang zu einem Büro, indem sie ein Fenster aufhebelten. Auch in diesem Fall wurden die Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.(309185)

Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 13:00

    POL-OL: Pressemeldungen der Polizei Westerstede vom 15.03.2026

    Oldenburg (ots) - +++ Wohnungseinbrüche in Westerstede +++ Zu gleich zwei Wohnungseinbrüchen kommt es am Samstagabend in Westerstede. In der Zeit von 17:00 Uhr bis Mitternacht dringen unbekannte Täter in ein Haus in der "Ernst-Bärlach-Straße" ein. Nach dem Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters wird das Haus betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach Angaben der Geschädigten wurden einige Schmuckstücke ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 15:56

    POL-OL: Frau verletzt zwei Polizisten/Trickdiebstahl mit Zeugenaufruf

    Oldenburg (ots) - Frau verletzt zwei Polizisten In den frühen Morgenstunden des 14. März 2026 kam es gegen 01.40 Uhr in der Wallstraße in Oldenburg zu Streitigkeiten in einer Bar, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde einer aggressiven Oldenburgerin ein Platzverweis für den Bereich der Innenstadt ausgesprochen. Da sie ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 11:05

    POL-OL: Körperverletzung in Westerstede - Polizei sucht Zeugen

    Oldenburg (ots) - Gestern Abend kam es in Westerstede zu einer Körperverletzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten gegen 19:30 Uhr unbekannte Jugendliche mehrfach über einen längeren Zeitraum an den Klingeln eines Mehrparteienhauses in der Fliederstraße. Als der Geschädigte das Haus verließ und die Jugendlichen bat, dies zu unterlassen, wurde er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren