Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Körperverletzung in Westerstede - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es in Westerstede zu einer Körperverletzung, bei der ein Mann verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten gegen 19:30 Uhr unbekannte Jugendliche mehrfach über einen längeren Zeitraum an den Klingeln eines Mehrparteienhauses in der Fliederstraße.

Als der Geschädigte das Haus verließ und die Jugendlichen bat, dies zu unterlassen, wurde er unvermittelt von einem der Jugendlichen geschlagen und stürzte zu Boden. Durch den Schlag erlitt der Mann eine Gesichtsverletzung. Anschließend flüchteten die Beiden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei männliche Jugendliche im Alter von etwa 14-15 Jahren. Einer trug einen dunklen Hoodie, der andere einen hellen Hoodie.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Jugendlichen geben können, sich unter der 04488-833115 zu melden.(296585)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren