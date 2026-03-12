PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Raub in der Oldenburger Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16:20 Uhr im Bereich des Einkaufszentrums Schlosshöfe in der Oldenburger Innenstadt zu einer versuchten sowie einer vollendeten Raubtat zum Nachteil von zwei Jugendlichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich eine Gruppe Jugendlicher im Bereich der Schlosshöfe auf, als diese von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen wurden.

Im weiteren Verlauf bedrohten die Täter zwei Jugendliche mit einem Messer, das sie im Hosenbund mit sich führten, und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Während eines der Opfer kein Bargeld mit sich führte, gelang es den Tätern, von dem zweiten Jugendlichen eine geringe Menge Bargeld zu erlangen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter wurden als ebenfalls Jugendlich und etwa 180 bis 190 cm groß beschrieben und waren überwiegend dunkel gekleidet. Einer der Täter hatte kurze, dunkle, nach vorne hin leicht gelockte Haare und trug eine schwarze Steppjacke der Marke Burberry.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(290762)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

