POL-OL: Sachbeschädigung an Autohaus - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Autohaus an der Wilhelmshavener Heerstraße. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckten Mitarbeiter des Unternehmens am heutigen Morgen mehrere Beschädigungen an den zur Wilhelmshavener Heerstraße gelegenen Scheiben des Gebäudes und verständigten daraufhin die Polizei.

Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass es sich bei den Beschädigungen möglicherweise um Einschusslöcher handeln könnte, die durch einen bislang unbekannten Gegenstand oder eine unbekannte Waffe verursacht wurden.

Der Kriminaldienst nahm umgehend die Ermittlungen auf. Zudem wurden umfangreiche Spuren am Tatort gesichert. Die Tatzeit kann durch die bisherigen Ermittlungen auf 01.44 Uhr bestimmt werden, zu dieser Zeit hielten sich keine Personen in dem Autohaus auf.

Der Hintergrund der Tat ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wilhelmshavener Heerstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

