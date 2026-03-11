PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Sachbeschädigung an Autohaus - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Autohaus an der Wilhelmshavener Heerstraße. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckten Mitarbeiter des Unternehmens am heutigen Morgen mehrere Beschädigungen an den zur Wilhelmshavener Heerstraße gelegenen Scheiben des Gebäudes und verständigten daraufhin die Polizei.

Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass es sich bei den Beschädigungen möglicherweise um Einschusslöcher handeln könnte, die durch einen bislang unbekannten Gegenstand oder eine unbekannte Waffe verursacht wurden.

Der Kriminaldienst nahm umgehend die Ermittlungen auf. Zudem wurden umfangreiche Spuren am Tatort gesichert. Die Tatzeit kann durch die bisherigen Ermittlungen auf 01.44 Uhr bestimmt werden, zu dieser Zeit hielten sich keine Personen in dem Autohaus auf.

Der Hintergrund der Tat ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wilhelmshavener Heerstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 10:04

    POL-OL: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Oldenburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag auf der Hundsmühler Straße wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 16:15 Uhr eine 45-jährige Frau mit ihrem Volvo den Hogenkamp und beabsichtigte, nach links auf die Hundsmühler Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 22-jährigen Radfahrerin, welche die Hundsmühler Straße ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:34

    POL-OL: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Petersfehn

    Oldenburg (ots) - Gestern Nachmittag kam es auf der Mittellinie in Petersfehn, Gemeinde Bad Zwischenahn, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 16:45 Uhr ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis Ammerland mit seinem VW die Mittellinie in Richtung Oldenburg. Unmittelbar nach dem Passieren der Kreuzung Eichenweg geriet der VW nach bisherigen Erkenntnissen in den ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:48

    POL-OL: Zwei Fälle von versuchtem Diebstahl - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - Die Oldenburger Polizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von versuchtem Diebstahl im Stadtgebiet. Im ersten Fall versuchten bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 16:00 Uhr und 23:30 Uhr, einen Parkscheinautomaten am Alten Stadthafen aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen scheiterten die Täter an der Sicherung des Automaten. Dennoch entstand durch den Aufbruchsversuch ein erheblicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren