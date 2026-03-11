PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag auf der Hundsmühler Straße wurde eine Radfahrerin schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 16:15 Uhr eine 45-jährige Frau mit ihrem Volvo den Hogenkamp und beabsichtigte, nach links auf die Hundsmühler Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 22-jährigen Radfahrerin, welche die Hundsmühler Straße stadtauswärts befuhr und bevorrechtigt war.

Durch die Kollision wurden sowohl das Fahrrad als auch der Volvo beschädigt. Die 22-jährige Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Gegen die 45-jährige Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 09:34

    POL-OL: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Petersfehn

    Oldenburg (ots) - Gestern Nachmittag kam es auf der Mittellinie in Petersfehn, Gemeinde Bad Zwischenahn, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 16:45 Uhr ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis Ammerland mit seinem VW die Mittellinie in Richtung Oldenburg. Unmittelbar nach dem Passieren der Kreuzung Eichenweg geriet der VW nach bisherigen Erkenntnissen in den ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:48

    POL-OL: Zwei Fälle von versuchtem Diebstahl - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - Die Oldenburger Polizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von versuchtem Diebstahl im Stadtgebiet. Im ersten Fall versuchten bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 16:00 Uhr und 23:30 Uhr, einen Parkscheinautomaten am Alten Stadthafen aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen scheiterten die Täter an der Sicherung des Automaten. Dennoch entstand durch den Aufbruchsversuch ein erheblicher ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 08:30

    POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - In der vergangenen Woche kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Edewechter Landstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, dem 4. März, am Nachmittag, und Montagnachmittag in das Wohnhaus ein. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Inneren des Hauses durchsuchten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren