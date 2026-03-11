Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Oldenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Nachmittag auf der Hundsmühler Straße wurde eine Radfahrerin schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 16:15 Uhr eine 45-jährige Frau mit ihrem Volvo den Hogenkamp und beabsichtigte, nach links auf die Hundsmühler Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 22-jährigen Radfahrerin, welche die Hundsmühler Straße stadtauswärts befuhr und bevorrechtigt war.

Durch die Kollision wurden sowohl das Fahrrad als auch der Volvo beschädigt. Die 22-jährige Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Gegen die 45-jährige Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell