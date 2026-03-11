PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Petersfehn

Oldenburg (ots)

Gestern Nachmittag kam es auf der Mittellinie in Petersfehn, Gemeinde Bad Zwischenahn, zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 16:45 Uhr ein 63-jähriger Mann aus dem Landkreis Ammerland mit seinem VW die Mittellinie in Richtung Oldenburg. Unmittelbar nach dem Passieren der Kreuzung Eichenweg geriet der VW nach bisherigen Erkenntnissen in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte das Auto mit dem entgegenkommenden VW einer 71-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Landkreis Ammerland. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge zur Seite geschleudert. Die Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Gegen den 63-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

