Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Oldenburg (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 13:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rügener Ring.
Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und brachen anschließend gewaltsam einen Tresor auf.
Aufgrund der Vorgehensweise dürfte hierbei erheblicher Lärm entstanden sein.
Die Täter entkamen anschließend mit Bargeld in unbekannter Höhe.
Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(268965)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao
https://twitter.com/polizei_ol
Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell