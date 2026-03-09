Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 13:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rügener Ring.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und brachen anschließend gewaltsam einen Tresor auf.

Aufgrund der Vorgehensweise dürfte hierbei erheblicher Lärm entstanden sein.

Die Täter entkamen anschließend mit Bargeld in unbekannter Höhe.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(268965)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell