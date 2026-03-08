Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Rauschfahrten mit Elektroscootern

Oldenburg (ots)

Am 07.03.2026 kam es im Oldenburger Uhlhornsweg um 01.45 Uhr zu einem Alleinunfall mit einem Elektroscooter. Ein 28-jähriger Mann stürzte während der Fahrt und verletzte sich dadurch am Kopf. Die von einem Zeugen verständigte Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest, so dass nach erster medizinischer Versorgung im Krankenhaus eine Blutprobe genommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

- 270754-

Am 08.03.2026 stellte eine Streifenwagenbesatzung um 11.00 Uhr in der Oldenburger Freiherr-von-Stein-Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 14-jährigen Elektroscooterfahrer eine Beeinflussung durch Cannabis fest. Er wurde zwecks Durchführung einer Blutprobe zur Polizeidienststelle gebracht und anschließend in Obhut seiner Mutter gegeben. Es erwartet ihn ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

- 274280 -

