Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Diebstahl zum Nachteil einer Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Moslestraße zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 14:00 Uhr ein Mann an der Wohnungstür der Frau und gab an, dass es in dem Gebäude zu einem Rohrbruch gekommen sei. In gutem Glauben ließ die Seniorin den Mann in ihre Wohnung. Gemeinsam begaben sich beide in die Küche.

Währenddessen muss ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung betreten haben. Kurze Zeit später bemerkte die Seniorin plötzlich die Anwesenheit des zweiten Mannes in ihrer Wohnung. Daraufhin verließen beide Männer die Wohnung.

Erst anschließend stellte die Frau fest, dass eine geringe Menge Bargeld entwendet worden war, und verständigte die Polizei. Diese konnte die Täter nicht mehr antreffen.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter soll etwa 40 Jahre alt, schlank und etwa 165 cm groß gewesen sein. Er hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Hose sowie ein schwarzes Shirt. Der zweite Täter wird ebenfalls auf etwa 40 Jahre geschätzt, war korpulent und etwa 170 cm groß. Er hatte schwarze Haare und trug schwarze Kleidung sowie ein schwarzes Cap.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden.(265644)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell