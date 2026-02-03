PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Raubüberfall auf Gästefans vor Champions-League-Begegnung - Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0107

Im Vorfeld der UEFA Champions League Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Internazionale Milano kam es am Mittwoch (28.01.2026, gegen 17:00 Uhr) zu einem gewaltsamen Übergriff auf drei Gästefans. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zum Tathergang machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die drei Männer (34, 34 und 36 Jahre alt) aus Albanien im Umfeld des Stadions auf, als sie unvermittelt von einer Gruppe maskierter Personen angegriffen wurden. Bei den Angreifern handelte es sich augenscheinlich um Anhänger der Heimmannschaft.

Die Täter attackierten die drei Inter-Fans zunächst körperlich. Im weiteren Verlauf entwendeten sie den Geschädigten diverse Fanartikel, darunter: 

   -	Zwei Fanschals -	Eine Mütze -	Einen Inter Mailand 
Turnbeutel/Rucksack

Einer der 34-jährigen Geschädigten erlitt durch die Schläge Verletzungen im Bereich der Schläfe sowie im Mundraum. Eine medizinische Behandlung durch alarmierte Rettungskräfte vor Ort lehnte der Mann jedoch ab.

Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Haben Sie den Vorfall im Bereich des Stadions oder auf den Zuwegen beobachtet oder können Sie Angaben zur Identität oder zur Fluchtrichtung der maskierten Täter machen?Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Luca Blüthgen
Telefon: 0231/132-1039
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 11:57

    POL-DO: Blutprobe nach Rotlichtverstoß - Taxifahrer unter Drogen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0104 In der Nacht von Montag auf Dienstag (03. Februar) kontrollierte eine Streife der Polizei Dortmund ein Taxi auf der Klönnestraße, nachdem es vorher über eine rote Ampel gefahren war. Die Kontrolle hatte nicht nur Folgen für den 28-jährigen Fahrer, sondern auch für den 23-jährigen Fahrgast. Denn aus dem Taxi war deutlich der Geruch ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 14:32

    POL-DO: Autokorso blockiert Verkehr auf der A1 bei Schwerte

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0101 Am Samstagvormittag (31. Januar) wurde über den polizeilichen Notruf ein Autokorso auf der Autobahn A 1 in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Dieser bremste andere Fahrzeuge immer wieder aus und blockierte die Fahrbahn in Höhe Schwerte. Der Korso, bestehend aus zehn Fahrzeugen, konnte gegen 10:55 Uhr von Kräften der Autobahnpolizei angetroffen und an der Anschlussstelle Hagen Nord von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren