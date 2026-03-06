Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Motorrad - zwei Personen verletzt

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf der Wilhelmshavener Heerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Motorradfahrer, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 57-jähriger Radfahrer gegen 18:00 Uhr den Radweg der Wilhelmshavener Heerstraße stadtauswärts. In Höhe des Gebkenweges querte der Radfahrer die Fahrbahn. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls auf der Wilhelmshavener Heerstraße stadtauswärts unterwegs war.

Durch die Kollision stürzten beide Beteiligten. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen, während der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt.

Das Fahrrad wurde bei dem Unfall beschädigt. Das Motorrad der Marke Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen den 57-jährigen Radfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.(264725)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell