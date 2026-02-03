Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Starker Schneefall - Feuerwehr Mainz fährt Hubschrauberbesatzung zu Rettungseinsätzen

Mainz (ots)

Der anhaltende Schneefall hat am heutigen Tag in der Region Mainz / Wiesbaden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Glatte Fahrbahnen, liegengebliebene Fahrzeuge sowie blockierte Straßen sorgten für starke Einschränkungen.

Die Feuerwehr Mainz war im Laufe des Tages zu zahlreichen witterungsbedingten Einsätzen alarmiert. Neben Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen und der Unterstützung liegengebliebener Verkehrsteilnehmer stellte insbesondere die eingeschränkte Erreichbarkeit einzelner Einsatzorte eine große Herausforderung dar. Die Fahrzeuge auf den Feuerwachen wurden entsprechend an die Witterungsverhältnisse angepasst und mit Schneeketten ausgerüstet.

Durch den anhaltenden starken Schneefall konnte der Rettungshubschrauber nicht fliegen. Auf Grund mehrerer medizinischer Einsätze zeitgleich wurde der Notarzt durch ein Fahrzeug der Feuerwehr an der Uniklinik aufgenommen und an verschiedene Einsatzstellen gefahren.

Die Maßnahmen konnten mittlerweile größtenteils zurückgenommen werden. Die Wetterlage wird weiterhin beobachtet um rechtzeitig und angepasst zu reagieren.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell