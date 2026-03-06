Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Eßkamp, die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 24:00 Uhr gewaltsam in das Haus ein, indem sie ein Fenster aufbrachen. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden. (265644)

