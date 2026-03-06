Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Tatverdächtiger nach Sexualdelikt in Untersuchungshaft

Oldenburg (ots)

Nach einem Sexualdelikt, bei welchem zwei Kinder Opfer wurden, hat die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen 40-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wurde heute einem Haftrichter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft anordnete.

Zu den Ermittlungen:

Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten sich am Samstag, den 21. Februar, Mitarbeiter des Olantis Schwimmbades bei der Polizei und teilten mit, dass sich ein Mann auffällig im Schwimmbereich aufhalte. Dieser habe Kinder beobachtet und wirke stark alkoholisiert. Noch auf der Anfahrt einer Streifenwagenbesatzung wurde mitgeteilt, dass der Mann das Schwimmbad zwischenzeitlich verlassen habe.

Eine Polizeistreife konnte den 40-Jährigen noch vor dem Schwimmbad antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung fest. Nach der Überprüfung seiner Personalien wurde der Mann zunächst entlassen, da sich zu diesem Zeitpunkt noch keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten ergeben hatten. Zudem fertigten die Beamten einen entsprechenden Bericht über die Kontrollsituation für den Kriminaldienst an.

Wenig später am Abend stellten die Beamten denselben Mann fest, als dieser mit einem E-Scooter unterwegs war. Gegen ihn wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Einige Tage später meldeten sich zwei Kinder bei der Polizei und berichteten, dass sie sich am 21. Februar im Olantis Schwimmbad aufgehalten hätten. Nach ihren Angaben hätten sie sich zwischen etwa 19:30 Uhr und 19:45 Uhr in einer Sammelumkleide befunden. Während des Umziehens habe ein Mann den Umkleideraum betreten und vor den Kindern an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

Die Polizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ein. Intensive Ermittlungen führten zu einem Tatverdacht gegen den Mann, der bereits am 21. Februar kontrolliert worden war.

Der 40-Jährige wurde daraufhin am gestrigen Tag durch Polizeibeamte aufgesucht und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorläufig festgenommen. Heute wurde dieser einem Haftrichter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass weitere Kinder Opfer des Mannes geworden sein könnten. Die Polizei bittet dennoch mögliche weitere Betroffene oder Zeugen, sich bei der Polizei zu melden, falls ihnen ähnliche Vorfälle bekannt sind.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0441-7904115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell