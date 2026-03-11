Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Fälle von versuchtem Diebstahl - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

Die Oldenburger Polizei ermittelt derzeit in zwei Fällen von versuchtem Diebstahl im Stadtgebiet.

Im ersten Fall versuchten bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 16:00 Uhr und 23:30 Uhr, einen Parkscheinautomaten am Alten Stadthafen aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen scheiterten die Täter an der Sicherung des Automaten. Dennoch entstand durch den Aufbruchsversuch ein erheblicher Sachschaden.(282376)

Ein weiteres Ziel von Tätern war eine Bankfiliale am Bahnhofsplatz. Dort versuchten Unbekannte heute Morgen gegen 03:00 Uhr, ein Fenster der Filiale gewaltsam zu öffnen. Dabei löste jedoch die Alarmanlage aus. Die Täter brachen ihr Vorhaben daraufhin ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zu einem Einbruch kam es nicht.(287085)

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 zu melden.

