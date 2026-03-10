PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Woche kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Edewechter Landstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, dem 4. März, am Nachmittag, und Montagnachmittag in das Wohnhaus ein. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie ein Fenster aufhebelten.

Im Inneren des Hauses durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume. Aus einer Kommode entwendeten sie Schmuck.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden. (280712)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

  • 09.03.2026 – 14:16

    POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 13:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Rügener Ring. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und brachen anschließend gewaltsam einen Tresor auf. Aufgrund der Vorgehensweise dürfte hierbei erheblicher Lärm entstanden ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 14:51

    POL-OL: Rauschfahrten mit Elektroscootern

    Oldenburg (ots) - Am 07.03.2026 kam es im Oldenburger Uhlhornsweg um 01.45 Uhr zu einem Alleinunfall mit einem Elektroscooter. Ein 28-jähriger Mann stürzte während der Fahrt und verletzte sich dadurch am Kopf. Die von einem Zeugen verständigte Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille fest, so dass nach erster medizinischer Versorgung im Krankenhaus eine Blutprobe genommen wurde. Gegen den Fahrer wurde ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:18

    POL-OL: Tatverdächtiger nach Sexualdelikt in Untersuchungshaft

    Oldenburg (ots) - Nach einem Sexualdelikt, bei welchem zwei Kinder Opfer wurden, hat die Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen 40-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wurde heute einem Haftrichter beim Amtsgericht Oldenburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft anordnete. Zu den Ermittlungen: Nach bisherigen Erkenntnissen meldeten sich am ...

    mehr
