Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Oldenburg (ots)
In der vergangenen Woche kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Edewechter Landstraße. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach bisherigen Erkenntnissen drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, dem 4. März, am Nachmittag, und Montagnachmittag in das Wohnhaus ein. Die Täter verschafften sich Zugang, indem sie ein Fenster aufhebelten.
Im Inneren des Hauses durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume. Aus einer Kommode entwendeten sie Schmuck.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0441-7904115 zu melden. (280712)
