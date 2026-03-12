Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfallflucht nach Ladungsverlust

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2026, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 47-Jährige aus Wiesmoor mit ihrem PKW in Westerstede die Alte Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts, als vom Anhänger eines entgegenkommenden Autos ungesicherter Schrott fiel, mit dem sie derart kollidierte, dass eine Tischplatte in ihrer Frontschürze stecken blieb.

Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

Der Fahrer des Gespannes, bestehend vermutlich aus einem dunklem Auto und einem einachsigem Anhänger (offener Kasten), setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten.

Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04488-8330 bei der Polizei in Westerstede zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell