Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bachstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete, dass er beobachtet habe, wie zwei Männer in das Haus eingebrochen seien. Beim Erblicken des Zeugen flüchteten die Täter in Richtung Niedersachsendamm. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Männer bislang nicht festgestellt werden. Es wurde kein Diebesgut entwendet, da es den Tätern nicht gelang, in das Haus einzudringen.

Die beiden Männer sind zwischen 35 und 40 Jahre alt. Der erste Täter ist etwa 180 cm groß, hat eine athletische Figur, kurze schwarze Haare und trug eine dunkelblaue Steppjacke mit Jeans. Der andere ist 170-175 cm groß, leicht dicklich und hat schwarzes schütteres Haar. Beide weisen ein südeuropäisches Erscheinungsbild auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, sich unter der 0441-7904115 zu melden.(296532)

