PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bachstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:40 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und berichtete, dass er beobachtet habe, wie zwei Männer in das Haus eingebrochen seien. Beim Erblicken des Zeugen flüchteten die Täter in Richtung Niedersachsendamm. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Männer bislang nicht festgestellt werden. Es wurde kein Diebesgut entwendet, da es den Tätern nicht gelang, in das Haus einzudringen.

Die beiden Männer sind zwischen 35 und 40 Jahre alt. Der erste Täter ist etwa 180 cm groß, hat eine athletische Figur, kurze schwarze Haare und trug eine dunkelblaue Steppjacke mit Jeans. Der andere ist 170-175 cm groß, leicht dicklich und hat schwarzes schütteres Haar. Beide weisen ein südeuropäisches Erscheinungsbild auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Vorfall geben können, sich unter der 0441-7904115 zu melden.(296532)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 08:49

    POL-OL: Raub in der Oldenburger Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 16:20 Uhr im Bereich des Einkaufszentrums Schlosshöfe in der Oldenburger Innenstadt zu einer versuchten sowie einer vollendeten Raubtat zum Nachteil von zwei Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich eine Gruppe Jugendlicher im Bereich der Schlosshöfe auf, als diese von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen wurden. Im weiteren Verlauf bedrohten ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:15

    POL-OL: Verkehrsunfallflucht nach Ladungsverlust

    Oldenburg (ots) - Am Mittwoch, den 11.03.2026, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 47-Jährige aus Wiesmoor mit ihrem PKW in Westerstede die Alte Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts, als vom Anhänger eines entgegenkommenden Autos ungesicherter Schrott fiel, mit dem sie derart kollidierte, dass eine Tischplatte in ihrer Frontschürze stecken blieb. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Der Fahrer ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 13:24

    POL-OL: Sachbeschädigung an Autohaus - Polizei sucht Zeugen

    Oldenburg (ots) - In der vergangenen Nacht kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Autohaus an der Wilhelmshavener Heerstraße. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckten Mitarbeiter des Unternehmens am heutigen Morgen mehrere Beschädigungen an den zur Wilhelmshavener Heerstraße gelegenen Scheiben des Gebäudes und verständigten daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren