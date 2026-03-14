Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Frau verletzt zwei Polizisten/Trickdiebstahl mit Zeugenaufruf

Oldenburg (ots)

Frau verletzt zwei Polizisten

In den frühen Morgenstunden des 14. März 2026 kam es gegen 01.40 Uhr in der Wallstraße in Oldenburg zu Streitigkeiten in einer Bar, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde einer aggressiven Oldenburgerin ein Platzverweis für den Bereich der Innenstadt ausgesprochen. Da sie diesem nicht trotz mehrfacher Aufforderung nicht Folge leistete, wurde sie dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Im Zuge der Maßnahmen verhielt sich die 43-jährige Verursacherin durchgehend unkooperativ, aggressiv und beleidigend. Zudem trat die Beschuldigte nach mehreren eingesetzten Beamten und verletzte hierdurch zwei Polizeibeamte leicht. Gegen die Beschuldigte wurden Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes sowie Beleidigung eingeleitet. (301710)

Trickdiebstahl mit Zeugenaufruf

Am 14. März 2026, gegen 12:15 Uhr, wurde der Polizei Oldenburg ein Diebstahl aus einer Wohnung in der Gartenstraße gemeldet. Der bislang unbekannte Täter gab sich gegenüber der Geschädigten als Handwerker aus, um sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen. Hier nahm er in einem unbeobachteten Moment zwei Schatullen mit Schmuck an sich. Anschließend entfernte sich der Täter aus der Wohnung stadtauswärts in Richtung Marschweg. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person im Alter von 20 bis 25 Jahren und südländischem Erscheinungsbild handeln. Auffällig seien eine blaue Schirmmütze sowie eine dunkelblaue Jacke mit roter Aufschrift auf der Rückseite. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter 0441 - 790 4215 zu melden. (302658)

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