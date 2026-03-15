Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldungen der Polizei Westerstede vom 15.03.2026

Oldenburg (ots)

+++ Wohnungseinbrüche in Westerstede +++

Zu gleich zwei Wohnungseinbrüchen kommt es am Samstagabend in Westerstede. In der Zeit von 17:00 Uhr bis Mitternacht dringen unbekannte Täter in ein Haus in der "Ernst-Bärlach-Straße" ein. Nach dem Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters wird das Haus betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach Angaben der Geschädigten wurden einige Schmuckstücke entwendet. Zur gleichen Zeit kommt es in der "Westersteder Straße" in Lindern zu einem weiteren Einbruch. Hier nutzen die Täter ein in Kippstellung befindliches Fenster, um den zweiten Flügel zu öffnen. Trotz der Anwesenheit der Bewohner dringen die Täter unbemerkt in das Schlafzimmer ein und durchsuchen dieses. Auch hier wird Schmuck entwendet. Spuren, die an den Tatorten gefunden werden, deuten darauf hin, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte.

Zeugen, die in der betreffenden Zeit Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Westerstede in Verbindung zu setzen. (304861/304590)

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+++ Trunkenheitsfahrt mit nicht versichertem PKW +++

Am Samstag, gegen 21:45 Uhr, wollten die Beamten der Wache Westerstede in Augustfehn einen PKW Daimler Benz mit WST-Ortskennung kontrollieren. Dieser flüchtete zunächst, konnte aber später angetroffen werden. Als mutmaßlicher Fahrzeugführer wird ein 29jähriger Mann aus der Gemeinde Apen festgestellt, der nicht fahrend angetroffen werden konnte. Da dieser offensichtlich unter Alkoholeinfluss steht, er einen Atemalkoholtest verweigert und angibt, den Alkohol erst nach dem Vorfall getrunken zu haben, werden ihm zeitversetzt zwei Blutproben entnommen. Zudem wird festgestellt, dass der PKW nicht über den nötigen Versicherungsschutz verfügt und der Beschuldigte eine Schreckschusswaffe zugriffsbereit im Fahrzeug mit sich führt. (3044991/304675/273828)

Für Rückfragen zu vorstehenden Meldungen, wenden Sie sich bitte direkt an die Polizei Westerstede unter 04488/833-0.

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