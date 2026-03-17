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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Täter flüchtig

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Wehdestraße in Oldenburg, die Polizei sucht Zeugen.

Einer Mitarbeiterin fiel gegen 9.05 Uhr ein Mann auf, der Waren in seinen Rucksack verstaute und den Markt verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen. Nachdem der Mann den Kassenbereich passiert hatte und im Begriff war, auf sein Fahrrad zu steigen, sprach die Mitarbeiterin ihn an.

Als der Mann daraufhin versuchte, mit dem Fahrrad zu flüchten, hielt die Mitarbeiterin ihn fest. Eine Kundin unterstützte sie dabei. Der Täter riss sich jedoch los, schlug um sich, ohne jemanden zu treffen, und flüchtete anschließend mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der flüchtige Täter wird als etwa 170 cm großer, ungefähr 60 Jahre alter Mann mit normaler Statur beschrieben. Er hatte graue Haare und trug eine Pudelmütze. Zudem führte er einen roten Rucksack mit sich, an dem ein lilafarbenes Plüschtier befestigt war.

Trotz einer sofortigen Fahndung konnte dieser nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei nimmt Hinweise unter der 0441-7904115 entgegen.(313156)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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