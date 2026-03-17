Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall in Westerstede - zeitweise Vollsperrung und erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 17.03.2026, gegen 07:00 Uhr, ereignete sich in Westerstede auf der Kreuzung Langebrügger Straße / Stellhorner Straße ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 59jähriger Mann aus Barßel befuhr mit einem Sprinter die Stellhorner Straße in Fahrtrichtung Garnholt und missachtete die Vorfahrt eines von rechts auf der Langebrügger Straße kommenden 53-Jährigen aus Edewecht mit einem beladenen Klein-LKW (3,5 Tonnen).

Es kam zum Zusammenstoß, beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und in der in Fahrtrichtung Westerstede rechtsseitigen Böschung der Langebrügger Straße in Endlage.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, beide Fahrzeuge wurden nicht mehr fahrbereit durch ein Abschleppunternehmen aus der Böschung geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Aufgrund des hohen Rettungskräfteaufkommens und umfangreicher Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Kreuzung für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Auch mehrere Schulbusse konnten die Unfallstelle zunächst nicht passieren.

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