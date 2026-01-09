Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Feuerwehr Remscheid sichert Hangrutsch an der Remscheider Straße

Remscheid (ots)

Am späten Nachmittag bis in die frühen Abendstunden wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem Einsatz an der Remscheider Straße alarmiert. Im Garten eines Einfamilienhauses war es infolge der aktuellen Witterung zu einem teilweisen Abrutschen des Hangs in Richtung Straße gekommen.

Unmittelbar oberhalb des betroffenen Hangs befand sich ein Gartenteich mit einem Fassungsvermögen von etwa 6.000 Litern Wasser. Um den zusätzlichen Wasserdruck auf den instabilen Hang zu reduzieren, wurden durch die Einsatzkräfte rund 3.000 Liter Wasser aus dem Teich abgepumpt.

Die Maßnahmen wurden in enger Abstimmung mit einem Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) des Ortsverbandes Remscheid durchgeführt. Zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit wurde eine Fahrbahn der Remscheider Straße vorsorglich abgesperrt. Diese Absperrung bleibt weiterhin bestehen.

Insgesamt waren sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr Remscheid mit drei Feuerwehrfahrzeugen vor Ort im Einsatz.

