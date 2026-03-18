PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025

2 Dokumente

Oldenburg (ots)

Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland veröffentlicht die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025 und gibt damit einen umfassenden Einblick in die aktuelle Sicherheitslage der Region.

Die beigefügten Folien enthalten Zahlen und Entwicklungen, während ein ergänzendes Handout die wesentlichen Erkenntnisse übersichtlich zusammenfasst.

Für weiterführende Informationen und Rückfragen steht die Pressestelle der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland jederzeit gerne zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 15:14

    POL-OL: Raub in Oldenburg - Täter geben sich als Polizeibeamte aus

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es im Wulfswall zu einem Raub zum Nachteil eines Seniors. Zwei bislang unbekannte Täter gaben sich zuvor als Polizeibeamte aus, um sich Zutritt zu der Wohnung des Geschädigten zu verschaffen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge meldete sich gegen 14:00 Uhr telefonisch ein angeblicher Polizeibeamter bei dem Senior. Dieser gab an, dass eine Bande von Dieben unterwegs sei und ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 13:28

    POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt - Täter flüchtig

    Oldenburg (ots) - Am heutigen Morgen kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt an der Wehdestraße in Oldenburg, die Polizei sucht Zeugen. Einer Mitarbeiterin fiel gegen 9.05 Uhr ein Mann auf, der Waren in seinen Rucksack verstaute und den Markt verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen. Nachdem der Mann den Kassenbereich passiert hatte und im Begriff war, auf sein Fahrrad zu steigen, sprach die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren