Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025

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Oldenburg (ots)

Die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland veröffentlicht die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2025 und gibt damit einen umfassenden Einblick in die aktuelle Sicherheitslage der Region.

Die beigefügten Folien enthalten Zahlen und Entwicklungen, während ein ergänzendes Handout die wesentlichen Erkenntnisse übersichtlich zusammenfasst.

Für weiterführende Informationen und Rückfragen steht die Pressestelle der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland jederzeit gerne zur Verfügung.

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