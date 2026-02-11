Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Alkoholisierter Mann im Gleisbereich verursacht 158 Minuten Zugverspätungen

Bitterfeld, Weißandt-Gölzau (ots)

Am Dienstag, den 10. Februar 2026 informierte die Notfallleitstelle der Bahn um 17:30 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine Person im Gleisbereich am Haltepunkt Weißandt-Gölzau. Nach Angaben von Triebfahrzeugführern vorbeifahrender Züge handelte es sich um einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann, der sich unbefugt nah am Gleis bewegte und kurz darauf ins Gleis stürzte. Der Zugverkehr wurde daraufhin auf der betroffenen Strecke vorerst eingestellt. Eine Streife des Bundespolizeirevieres Halle begab sich mit Blaulicht und Martinshorn zum besagten Bahnhof. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend für den Zugverkehr gesperrt. Eine Streife vom Polizeirevier Bitterfeld wurde ebenfalls verständigt und befand sich bei Eintreffen der Bundespolizei bereits vor Ort. Der Betrunkene konnte, auf der Straße torkelnd, festgestellt und vorerst in Schutzgewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Nach Eintreffen des angeforderten Rettungsdienstes wurde der ukrainische Staatsangehörige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Um 18:00 Uhr konnte die zeitweise gesperrte Bahnstrecke durch den Notfallmanager wieder freigegeben werden. Es ergaben sich bei 7 Zügen insgesamt 158 Minuten Verspätungen. Gegen den 22-jährigen Gefahrenverursacher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung eingeleitet.

