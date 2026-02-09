Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Unbekannter entwendet Rennrad aus S-Bahn zwischen Bitterfeld und Halle (Saale)

Am Mittwoch, den 4. Februar 2026, verständigte ein Zugbegleiter gegen 16:30 Uhr telefonisch das Bundespolizeirevier Halle über den Diebstahl eines Fahrrades aus einer S-Bahn der Linie S8 mit der Zugnummer 37851. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Bitterfeld nach Halle (Saale) Hauptbahnhof. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Geschädigte sein weißes Rennrad der Marke "Cube Cross Race C:62" im Fahrradabteil der Bahn ab und begab sich in ein anderes Abteil, von welchem er keine Sicht auf sein Fahrrad hatte. Nach dem Halt des Zuges am Hauptbahnhof Halle (Saale) stellte der Geschädigte fest, dass sein Zweirad nicht mehr im Fahrradabteil stand. Der daraufhin angesprochene Zugbegleiter gab an, beobachtet zu haben, dass beim Halt am Bahnhof Brehna eine bislang unbekannte männliche Person den Zug mit einem weißen Rennrad verlassen habe. Der Geschädigte begab sich im Anschluss persönlich zum Bundespolizeirevier Halle (Saale) und erstattete Anzeige. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat am Mittwoch, den 4. Februar 2026, im Zeitraum von circa 16:06 Uhr bis 16:31 Uhr während der Zugfahrt der S8 von Bitterfeld nach Halle (Saale) beziehungsweise im Bereich des Bahnhofs Brehna verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu der Person geben, die ein weißes Rennrad der Marke "Cube Cross Race C:62" mit sich führte oder dieses möglicherweise zum Kauf angeboten hat? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391/56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

