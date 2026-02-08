PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Merseburg - Bundespolizei ermittelt

Merseburg (ots)

Am Freitagabend, den 6. Februar 2026, erhielt die Bundespolizei in Halle (Saale) um 22:30 Uhr Kenntnis von einer körperlichen Auseinandersetzung auf Bahnsteig 4 des Hauptbahnhofes Merseburg. Eine eingesetzte Streife der Bundespolizei verlegte daraufhin umgehend zum Einsatzort. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits Einsatzkräfte der Landespolizei Sachsen-Anhalt vor Ort, die die Lage beruhigt, erste Maßnahmen durchgeführt sowie die Personalien aller Beteiligten festgestellt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zuvor zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf schlug ein 51-Jähriger einem anderen Beteiligten mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und trat ihn anschließend mit dem beschuhten Fuß gegen das Knie sowie in den Rippenbereich. Ein Zeuge versuchte nach Angaben des Geschädigten, die Angriffe zu unterbinden. Ein unbeteiligter weiterer Zeuge hatte die körperliche Auseinandersetzung vom Parkplatz aus beobachtet und den Notruf gewählt. Zum Zeitpunkt der ersten Sachverhaltsaufnahme benötigte der Geschädigte zunächst keine medizinische Versorgung. Später forderte er jedoch selbstständig einen Rettungswagen an und wurde anschließend zur weiteren Behandlung in das Klinikum Merseburg gebracht. Bei den beteiligten Personen führten die Einsatzkräfte der Landespolizei freiwillige Atemalkoholtests durch. Der Beschuldigte 51-jährige Deutsche wies dabei einen Wert von 1,95 Promille auf. In welchem Verhältnis die beteiligten Personen zueinander stehen, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Personen untereinander kennen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

