Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 27-Jähriger erkennt Einsatzkräfte und wird zunehmend nervös

Dessau-Roßlau (ots)

Am Samstag, den 8. Februar 2026 bestreiften Beamte der Bundespolizei um 01:00 Uhr den Hauptbahnhof Dessau. Kurz danach nahm ein Mann die Einsatzkräfte wahr und wirkte bei ihrem Erkennen sichtlich angespannt. Die Bundespolizisten sprachen den 27-Jährigen an und kontrollierten ihn. Hierbei bemerkte die Streife einen starken Cannabisgeruch. Auf die Nachfrage, nach dem Besitz von Betäubungsmitteln wurde der Mann zunehmend nervös und begann leicht zu schwitzen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung der Person und seiner Sachen stellten die Einsatzkräfte circa 500 Gramm vermutlich Cannabis, in Summe circa 40 Gramm vermutlich Cannabisharz, verschreibungspflichtige Tabletten sowie zwei Mobiltelefone fest und im Weiteren sicher. Zuständigkeitshalber wurde die Landespolizei über den Sachverhalt informiert. Eine verständigte Streife war kurze Zeit später am Hauptbahnhof Dessau und übernahm den aus Syrien Stammenden, samt der aufgefundenen Gegenstände. Es wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

