PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Widerstand und Beleidigungen nach Kontrolle in S-Bahn

Magdeburg (ots)

Am Donnerstagabend, den 5. Februar 2026, kam es um 23:10 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg zu einem Einsatz der Bundespolizei anlässlich einer stark alkoholisierten Personengruppe in einer S-Bahn auf der Strecke von Schönebeck Bad Salzelmen nach Magdeburg. Nach einem Hinweis, dass sich vier alkoholisierte Personen im Zug befänden und zwei von ihnen keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnten, kontrollierten Einsatzkräfte den Zug nach dessen Einfahrt am Bahnsteig 4. Ein Mann wurde aufgefordert, den Zug zu verlassen, was zunächst ohne Widerstand erfolgte. Auf dem Bahnsteig verhielt sich der 26-Jährige jedoch zunehmend aggressiv. Er verweigerte die Angabe seiner Personalien, schrie die eingesetzten Bundespolizisten an und schlug gegen eine mitgeführte Bodycam. In der Folge kam es zu massiven verbalen Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Einsatzkräften. Aufgrund des aggressiven Verhaltens wurde der Deutsche zur Eigensicherung der Be-amten gefesselt. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand, versuchte sich loszureißen und griff die Beamten körperlich an. Während des anschließenden Verbringens zur Dienststelle versuchte der Mann zudem, einem Beamten ein Bein zu stellen. Auch in den Diensträumen setzte er das aggressive Verhalten fort. Bei seiner Durchsuchung leistete er massiven Widerstand und trat mehrfach um sich, wobei ein Beamter leicht am Bein getroffen wurde. Zur Verhinderung weiterer Tritte wurden dem Angreifenden Fußfesseln angelegt. Nach Ermittlung seiner Personalien, wurde bekannt, dass der 26-Jährige als vermisst gemeldet war und eine Fahndung zur Ingewahrsamnahme bestand. Im Gewahrsamsbereich schlug er mit seinem Kopf gegen die Zellenwand und -tür. Hierbei zog er sich eine leichte Kopfverletzung zu. Der alarmierte Rettungsdienst war kurze Zeit später vor Ort, bot dem zu Behandelnden eine medizinische Versorgung an, welche jedoch der Verletzte ablehnte. Anschließend wurde der Beschuldigte an eine Streife der Polizeiinspektion Magdeburg übergeben. Jene übernahm die weitere Ingewahrsamnahme. Die Bundespolizei leitete unter anderem Ermittlungen wegen des Erschleichens von Leistungen, tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Mann ohne Ticket will Zug nicht verlassen und schlägt zu

    Großkorbetha (ots) - Am Montag, den 2. Februar 2026 schlug ein Fahrgast einen Bahnbediensteten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, nachdem dieser ihn mehrmalig aufgefordert hatte den haltenden Zug am Bahnhof Großkorbetha aufgrund seines fehlenden Zugtickets zu verlassen. Der Geschlagene erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf und musste mittels Rettungsdienstes in ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 43-Jähriger muss in Untersuchungshaft

    Magdeburg (ots) - Am Sonntag, den 1. Februar 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 05:45 Uhr eine männliche Person in der Haupthalle des Magdeburger Hauptbahnhofes. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung der ermittelten Personalien ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Magdeburg gegen den Deutschen. Demnach ist dieser dringend der versuchten gefährlichen Körperverletzung und ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 12:30

    BPOLI MD: 19-Jähriger berührt junge Frau im Intimbereich und beleidigt

    Magdeburg (ots) - Am Freitag, den 30. Januar 2026 berührte ein 19-Jähriger um 22:08 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine Frau im Intimbereich. Anschließend beleidigte der aus Afghanistan Stammende die 22-jährige Inderin mit ehrverletzenden Worten. Die junge Frau sprach daraufhin Einsatzkräfte der Bundespolizei an und teilte das Geschehene mit. Die informierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren