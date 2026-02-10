Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Jugendliche Schmierfinken auf frischer Tat gestellt

Wolmirstedt (ots)

Am Montag, den 9. Februar 2026 um 20:45 Uhr informierten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine soeben stattgefundene Sachbeschädigung am Bahnhof Wolmirstedt. Dort hatten zwei Jugendliche den Treppenabgang und den Fahrstuhl mit Permanentmarkern beschmiert. Die Bahnbediensteten erkannten dies und konnten eine Flucht der beiden Deutschen verhindern. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Ereignisort. Aufgrund der Minderjährigkeit wurden die mutmaßlichen Graffititäter in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg für weitere Maßnahmen mitgenommen und die Erziehungsberechtigten der 14-Jährigen verständigt. Im Beisein dieser wurden die Jungs belehrt, durchsucht und ihnen der Tatvorwurf eröffnet. Bei dem Einen wurden drei weitere Marker und eine Sturmhaube, bei dem Anderen der schwarze Marker sowie zwei paar Handschuhe mit Farbanhaftungen fest- und sichergestellt. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die beiden Jugendlichen eingeleitet.

