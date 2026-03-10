Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit Lastenrad

Greven (ots)

An der Straße Am Hallenbad ist es am Montag (09.03.) gegen 17.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Lastenrad gekommen. Dabei wurde eine 42-jährige Frau aus Greven schwer verletzt.

Die Frau fuhr gegen 17.40 Uhr mit dem Lastenrad über die Fahrrad- und Fußgängerbrücke in Richtung Hallenbad. Im Korb des Rades saß ihre 2-jährige Tochter. Neben der Grevenerin fuhr ihre 6-jährige Tochter mit einem City-Roller. Nach ersten Erkenntnissen verkeilten sich die beiden Lenker. Das Lastenrad kippte um.

Dabei verletzte sich die 42-Jährige schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Kinder blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell