POL-ST: Rheine, Fahrer nach Verkehrsunfallflucht ermittelt, Zeugenaussagen führen zum Ermittlungserfolg

Rheine (ots)

Wie bereits am Sonntag (08.03.) berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43526/6230949), ist bei einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Samstag (07.03.) auf der Lindenstraße ein 74-Jähriger schwer verletzt worden.

Der Fahrer eines weißen Kleinwagens war flüchtig. Nach dem Zeugenaufruf konnte die Polizei Hinweise entgegennehmen und den Fahrer samt Fahrzeug ermitteln. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 54-jährigen Mann aus Rheine.

Der Führerschein des Rheinensers und auch das Unfallfahrzeug sind sichergestellt worden. Der 74-jährige Senior befindet sich weiterhin in einer Spezialklinik. Sein Gesundheitszustand ist unverändert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  10.03.2026 – 10:23

  09.03.2026 – 17:41

