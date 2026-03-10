Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Eigentümer von Kanistern gesucht

Nach einem Zeugenhinweis hat eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstag (19.02.) in Gellendorf an der Straße Am Pfarrhaus, in Höhe des dortigen Fitnesscenters, zwei Tatverdächtige angetroffen. Sie stehen im Verdacht, für Fahrraddiebstähle verantwortlich zu sein. Einer der Beschuldigten wurde vorläufig festgenommen.

Bei den weiteren Ermittlungen stellten die Beamten drei Kanister sicher, die vermutlich aus Diebstählen stammen. Die Polizei konnte die Kanister bislang nicht den Eigentümern zuordnen und sucht sie jetzt.

Die Polizei bittet die Eigentümer oder Personen, die sie kennen, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

