Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Kupferrohre von Supermarkt entwendet

Steinfurt (ots)

Am Sauerbruchweg, Höhe Kreisel am Oranienring, haben unbekannte Täter am Wochenende an einem Supermarkt Kupferrohre entwendet.

Ein Mitarbeiter meldete den Vorfall der Polizei. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten in der Zeit zwischen Samstag (07.03.), 22.30 Uhr Sonntag (08.03.), 03.00 Uhr Zugang zur rückseitigen Gebäudeseite des Supermarkts. Von dort entwendeten sie die Kupferrohre.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte auf der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

