Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Tödlicher Verkehrsunfall

Metelen (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Montag (09.03.) gegen 14.30 Uhr auf dem Langenhorster Damm gekommen.

Ein 21-jähriger Mann aus Metelen fuhr in Höhe der Hausnummer Naendorf 101 mit einem Güllegespann von einem Weg nach rechts auf den Langenhorster Damm in Fahrtrichtung Metelen. Dabei löste sich nach ersten Ermittlungen der linke Arm des Gülleverteilers. Dieser schlug in das Fahrerhaus eines Wohnmobils ein, mit dem ein 63-jähriger Mann aus Rosendahl (Kreis Coesfeld) auf dem Langenhorster Damm in Richtung Ochtrup fuhr. Das Wohnmobil kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Grünstreifen stehen. Der Fahrer verstarb an der Unfallstelle.

Ein hinter dem Wohnmobil fahrender Pkw, den die 63-jährige Ehefrau des Wohnmobilfahrers fuhr, schlug der Gülleverteiler ebenfalls in die Fahrzeugfront ein. Die Frau konnte sich rechtzeitig ducken und erlitt keine äußeren Verletzungen.

Der Fahrer des Güllegespanns blieb unverletzt.

Der Langenhorster Damm war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Die weitern Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell