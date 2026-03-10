Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Audi Q3 komplett ausgebrannt

Horstmar (ots)

Am Montag (09.03.) meldeten Zeugen der Polizei gegen 05.00 Uhr den Brand eines Autos an der L 579, in Höhe der dortigen Antonius Kapelle.

Der Audi Q3 war auf einer Zufahrt zu den dortigen Windkraftanlagen abgestellt. Bei Eintreffen der Beamten hatten die eingesetzten Feuerwehrkräfte das Fahrzeug bereits gelöscht. Der Wagen brannte vollständig aus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Wie das Fahrzeug in Brand geriet, ist bisher unklar. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der angegebenen Zeit etwas Besonderes im Bereich der L 579 aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Steinfurt in Verbindung zu setzen, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell