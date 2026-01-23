Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Wer hat diesen Mann im Saalekreis oder in Leipzig gesehen und kann Hinweise zum ihm geben?

Bad Dürrenberg, Leipzig (ots)

Die Bundespolizei fahndet nach einem Mann, welcher im Ver-dacht steht, ein Fahrrad in Bad Dürrenberg aus einem Zug entwendet zu haben.

Um einen Fahrschein zu kaufen, ließ ein Mann sein Fahrrad am 1. Mai 2025 im Zug von Mechterstädt nach Leipzig zurück. Er schaffte es jedoch nicht pünktlich zurück in den Zug, so dass sein Rad ohne ihn nach Leipzig und später auch wieder zurück in Richtung Naumburg fuhr. Dies stellte ein Mann fest, nahm das Rad samt Zubehör an sich und verließ damit den Zug in Bad Dürrenberg. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung ein und sicherte Bilder vom Tatverdächtigen, welche Sie hier finden:

https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/1-mai-2025-diebstahl-zug-zwischen-mechterstaedt-und-naumburg-02-2026#

Wer kennt den Mann, der sich unrechtmäßig mit dem Fahrrad am Bahnhof in Bad Dürrenberg entfernte und gegebenenfalls regelmäßig mit der Bahn nach Leipzig pendelt? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizei Leipzig unter 0341-99799 0 entgegen.

