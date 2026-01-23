PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Wer hat diesen Mann im Saalekreis oder in Leipzig gesehen und kann Hinweise zum ihm geben?

Bad Dürrenberg, Leipzig (ots)

Die Bundespolizei fahndet nach einem Mann, welcher im Ver-dacht steht, ein Fahrrad in Bad Dürrenberg aus einem Zug entwendet zu haben.

Um einen Fahrschein zu kaufen, ließ ein Mann sein Fahrrad am 1. Mai 2025 im Zug von Mechterstädt nach Leipzig zurück. Er schaffte es jedoch nicht pünktlich zurück in den Zug, so dass sein Rad ohne ihn nach Leipzig und später auch wieder zurück in Richtung Naumburg fuhr. Dies stellte ein Mann fest, nahm das Rad samt Zubehör an sich und verließ damit den Zug in Bad Dürrenberg. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung ein und sicherte Bilder vom Tatverdächtigen, welche Sie hier finden:

https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/1-mai-2025-diebstahl-zug-zwischen-mechterstaedt-und-naumburg-02-2026#

Wer kennt den Mann, der sich unrechtmäßig mit dem Fahrrad am Bahnhof in Bad Dürrenberg entfernte und gegebenenfalls regelmäßig mit der Bahn nach Leipzig pendelt? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle und die Bundespolizei Leipzig unter 0341-99799 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Yvonne Manger
Telefon: 0341-271497 107
Mobil: 0173-2766341
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Leipzig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Leipzig
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 12:14

    BPOLI L: Als er sie bat, die Schuhe vom Sitz zu nehmen, schlugen sie zu

    Leipzig (ots) - Gestern Abend griffen zwei bisher unbekannte Personen einen 40-Jährigen Mann in der S3 an, als dieser sie bat, ihre Schuhe vom Sitz zu nehmen. Die beiden Männer waren von Borna nach Leipzig unterwegs als der 40-Jährige sie ansprach. Kurz hinter dem Haltpunkt Leipzig-MDR setzten sie sich dann neben den Mann und schlugen diesem mehrfach mit der Faust ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 07:30

    BPOLI L: Erneute Gewalttat am Leipziger Hauptbahnhof - Tatverdächtiger festgenommen

    Leipzig (ots) - Die Bundespolizei Leipzig hat am Montagnachmittag einen polizeibekannten Tatverdächtigen nach einem erneuten Gewaltvorfall am Leipziger Hauptbahnhof festgenommen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen bulgarischen Staatsangehörigen, der seit Dezember 2025 wiederholt im Bereich des Leipziger Hauptbahnhofs strafrechtlich in Erscheinung getreten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren