Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten durch Frontalzusammenstoß in Edewecht+++

Oldenburg (ots)

Am 19.03.2026 gegen 14:40 Uhr kam es in Edewecht auf der B 401 zwischen Süddorf und Husbäke zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer die B 401 aus Papenburg kommend in Richtung Oldenburg. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte zunächst mit dem Heck eines entgegenkommenden Anhängers, der von einem Transporter gezogen wurde. Anschließend kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem nachfolgenden PKW eines 37-jährigen Fahrzeugführers. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher, seine 61-jährige Ehefrau, die sich ebenfalls in dem Fahrzeug befand und der 37-jährige Fahrzeugführer schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht für keinen der Beteiligten Lebensgefahr. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

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