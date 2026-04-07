Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Festnahme nach Einbruch

Rastatt (ots)

Mittels eines Brecheisens verschaffte sich nach derzeitigem Kenntnisstand am Sonntagmorgen ein 34-Jähriger gewaltsam Zutritt zu einer Caffè-Bar in der Baumeisterstaße. Im Gastraum brach er mehrere Spielautomaten auf und entwendete das darin enthaltene Bargeld bzw. die Geldkassetten. Der Besitzer des Cafés wurde auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei. Beim Verlassen über das aufgebrochene Fenster konnte der Tatverdächtige vom Besitzer angetroffen werden. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß in Richtung Finken- und Rauentaler Straße konnte der 34-Jährige durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt vorläufig festgenommen werden. Auf dem Fluchtweg konnten die Geldkassetten und das entwendete Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden. In der Hosentasche führte der Tatverdächtige außerdem noch eine kleine Menge Kokain mit sich. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und des Besitzes von Betäubungsmittel.

/vo

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