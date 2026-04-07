PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vermisstenfahndung - Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Nachdem Polizei und Angehörige auf der Suche nach einer 39-Jährigen aus Baden-Baden waren, konnte die Vermisstenfahndung nun beendet werden. Die Frau konnte wohlbehalten in Baden-Baden angetroffen werden.

/ma

Ursprungsmeldung vom 04.02.2026

Baden-Baden - Vermisstenfahndung

Polizei und Angehörige sind auf der Suche nach der einer 39 Jahre alten Frau aus Baden-Baden. Die Gesuchte wollte vor zwei Wochen (22. Januar 2026) ihren Sohn in Baden-Baden besuchen, ist dort allerdings nie erschienen und wurde letztmalig von ihrem Lebensgefährten beim Verlassen des Hauses gesehen. Am Sonntag entschied er sich zur Anzeigenerstattung bei der Polizei. Bislang ergaben sich keine Anhaltspunkte auf einen möglichen Aufenthaltsort der Vermissten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte - Hinweise auf eine Straftat liegen allerdings nicht vor. Die 39-Jährige ist zentralafrikanischer Herkunft, 166 Zentimeter groß, schlank und hat kurze krause Haare. Zuletzt war ihr Scheitel rot gefärbt und sie war mit einer schwarze Winterjacke mit grünen Streifen bekleidet. Beim Antreffen von Ida K. oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 oder unter Notruf '110' erbeten.

Online-Fahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/baden-baden-vermisstenfahndung/

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.04.2026 – 10:52

    POL-OG: Hausach - Vorläufige Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen

    Hausach (ots) - Zu einer exhibitionistischen Handlung soll es am Montagabend am Bahnhof in Hausach gekommen sein. Eine Frau saß gegen 18:45 Uhr am Bahnsteig, als ein Mann versucht haben soll, sich auf ihren Schoß zu setzen. Im Anschluss habe er sich vor ihr entblößt. Eine anschließende Fahndung nach einem etwa 50-jährigen Tatverdächtigten, der mit einer weißen ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 10:51

    POL-OG: Gaggenau, Bischweier - Leitplanke gestreift

    Gaggenau (ots) - Ein 56 Jahre alter VW-Fahrer ist in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der B462 auf Höhe der Auffahrt Bischweier aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat die dortige Leitplanke gestreift. Die Folge des sich gegen 3:15 Uhr zugetragenen Malheurs sind etwa 10.000 Euro Sachschaden im dortigen Bereich und ein auf circa 15.000 Euro geschätzter Sachschaden am PKW. Das ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 10:43

    POL-OG: Forbach, L79 - Mit Mauer kollidiert, Zeugen gesucht

    Forbach (ots) - Ein Verkehrsunfall hat am Montagabend auf der L79 zu einem Sachschaden von etwa 15.000 Euro geführt. Gegen 22 Uhr fuhr ein Mercedes-Fahrer auf der L79/K3754 Bermersbach von Forbach kommend in Fahrtrichtung "Rote Lache" als ihm eigenen Angaben zur Folge auf seiner Fahrspur ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen gekommen sein soll. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Mercedes-Lenker nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren